Пугачева пришла к Орбакайте: настоящая королева

Кристина Орбакайте выступила в Лимассоле. Отметим, что на Кипр не так давно переехала ее мать Алла Пугачева с молодым супругом и детьми. Примадонна покинула Россию вскоре после начала спецоперации, однако вначале она жила в Израиле, где давно расположились родственники ее мужа. Но когда обострился палестино-израильский конфликт, и артистке с ее близкими даже пришлось прятаться в бомбоубежище, было принято решение найти себе другой дом.

Лето прошлого года Пугачева проводила в Латвии. В Юрмале артистка на протяжении многих лет снимает одну и ту же виллу. Не секрет, что местный климат как нельзя лучше подходит Примадонне. К тому же неподалеку живет ее приятельница, певица Лайма Вайкуле.

Однако уже осенью Примадонна с семьей переместилась на Кипр. В Лимассоле у Аллы Пугачевой есть собственные апартаменты. Дочь Лиза и сын Гарри пошли в местную школу.

Что касается старшей дочери певицы Кристины Орбакайте, то она в основном живет в США. С гастролями она путешествует по разным странам, вот на днях дала концерт на Кипре. Разумеется, посетила ее выступление Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала строгое черное платье с декольте длиной в пол. А волосы артистка убрала в высокую прическу.

Свежей фотографией Аллы Пугачевой поделился ее муж на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Многие комментаторы рассыпались в комплиментах Примадонне, назвав ее "настоящей королевой". Однако от наблюдательного глаза некоторых пользователей Сети не укрылось, что на лицо Пугачевой оказалось наложено множество фильтров.