Чернышенко рассказал, как распределят половину бюджетных мест в вузах

В России началась подготовка к началу приемной кампании в российские вузы.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. В настоящий момент формируется единая бесшовная система образования, призванная обеспечить плавный переход из школы в колледжи и вузы.

В этом году не менее половины бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны, передает ТАСС.

Также правительство намерено закрепить полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы. В следующем учебном году льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным направлениям.