Сергей Собянин сообщил, какие дороги построят в ТиНАО

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии улично-дорожной сети в Новой Москве. Так, как отмечается, новый выезд на Калужское шоссе появится в ТиНАО в этом году.

"В Троицке на участке от ул. Академика Черенкова до Калужского шоссе строим и реконструируем почти 1,4 км дорог. В этом году планируем завершить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе. Пустим по ней городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры, минуя существующие дороги. Возводим участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе и реконструируем ул. Заречная. Общая протяженность этих объектов – почти 4 км", – говорится в сообщении.

Кроме того, возводятся дороги в Мосрентгене, а также ведутся работы на магистрали Калужское шоссе – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что 100 километров дорог построили и ввели в эксплуатацию в Москве в прошлом году. Среди значимых объектов - развязки на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля и продление южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).