Авербух раскрыл Собчак имя отца сына Алисы Гребенщиковой

Илья Авербух стал новым гостем программы Ксении Собчак. Фигурист однозначно прокомментировал слухи, которые на протяжении многих лет муссируются вокруг него. Поговаривают, будто актриса Алиса Гребенщикова родила от него сына. Однако в новом интервью прославленный фигурист категорически опроверг эту информацию.

"Я отвечаю на этот вопрос, потому что отец сына Алисы Гребенщиковой — Сергей Дандурян. Это какая-то запущенная гадость, которая носит разрушительный характер, она бьет по людям. Почему сын Алисы должен это слышать?" - заявил Авербух.

Он подчеркнул, что после развода со своей партнершей, фигуристкой Ириной Лобачевой, долгое время ни с кем не встречался, сосредоточившись на работе. Лишь спустя годы Илья Авербух обрел счастье с актрисой, звездой комедийного сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой. Артистка родила ему сына Льва и дочь Лию.

"Она очаровательная девушка, прекрасная, воздушная. Я абсолютно счастлив в браке. Я говорю, что счастье есть", - заключил спортсмен.