Российская армия освободила населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России. Село взяли бойцы группировки "Центр". За минувшие сутки они нанесли поражение более 10 бригадам ВСУ в 10 районах республики.

В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 440 человек и 19 единиц техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили населенный пункт Лысовка в ДНР.