Мишустин обсудил стратегию развития судостроительной отрасли

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития судостроительной отрасли страны до 2050 года. Детали глава кабинета министров Михаил Мишустин обсудил сегодня с вице-премьерами.

Так, в ближайшие 11 лет на отечественных верфях планируется построить более 1 600 гражданских судов и единиц морской техники, в том числе ледоколов, танкеров, газовозов. В условиях внешних санкций и ограничений перед государством стоит задача скорейшей модернизации и наращивания собственного флота. Как отметил Мишустин, отрасль ждет рекордный объем финансирования.

"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей", - отметил Мишустин.