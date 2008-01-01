Сергей Собянин осмотрел новый дом по программе реновации

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями района Покровское-Стрешнево. Которые получили новые квартиры по программе реновации. Комплекс возвели на улице Николая Озерова. Здесь уютно и комфортно. И всё соответствует современному стандарту. Глава города также рассказал, как в последние годы развивается эта часть Москвы.

В старой пятиэтажке столько места в квартире не было, с восхищением рассказывают новосёлы. Семья Хромковых сегодня получила ключи от своей новой двухкомнатной квартиры в новостройке по программе реновации. В старой пятиэтажке втроём ютились тоже в двушке, но одна из комнат была проходной, в которой жила мама. И теперь вздыхает с облегчением.

С особой гордостью Мария Хромкова рассказывает о кухне. Она почти в два раза больше, чем прежняя. Все новосёлы по программе реновации заезжают в уже готовые для проживания квартиры. Поэтому семью очень удивило, что и каждая розетка здесь уже продумана под расстановку бытовой техники. Переезжать в квартиру ещё толком не начали, но уже решили где и что будет стоять.

По программе реновации жильцы переезжают в тот же район. Но атмосфера тут совсем иная. Их жилой комплекс, который построен по индивидуальному проекту, расположен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Эту площадку начали осваивать в 2008 году, и за это время тут вырос целый микрорайон. А ещё множество социальных, культурных и спортивных объектов, среди которых футбольный стадион олимпийского стандарта и "Чкалов – Арена" с двумя хоккейными площадками, гимнастическими залами и дорожками для фехтования.

"Это не типовое строительство. Это соответственно достаточно разноплановая архитектура, разновысотная. Отличается, прежде всего, качеством. То есть здесь применены все самые современные материалы", - отметил Николай Савин, генеральный директор компании-застройщика.

Новый дом рассчитан на 962 квартиры, и в нём всё по последнему слову техники. Контроль потребления воды и электричества – автоматический, среда – безбарьерная. Мамы с колясками будут беспрепятственно выходить на улицы из подъезда и подходить к лифтам. На первых этажах – помещения для магазинов и салонов красоты. А во дворе детские и спортивные площадки. Семья Дворак тоже одна из тех, кто переезжает сюда по программе реновации. И ключи от новой квартиры им вручил лично мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большие районы строятся, новые современные. А старые пятиэтажки они живут своей жизнью. Вот мы решили несправедливость исправить и построить для вас здесь новые дома. А на месте ваших уже домов старых пятиэтажек будут новые дома построены для тех, кто ещё ждет своей очереди по реновации", - отметил Собянин.

В этом районе на северо-западе Москвы развитая инфраструктура. Поблизости станция метро "Спартак" и транспортный узел "Тушинская" МЦД-2. В пешей доступности парк Примавера и Долина реки Химки. С апреля этого года к осмотру своих новых квартир в этом ЖК приступили 592 семьи – и это почти полторы тысячи жителей.