В Москве вынесли приговор участникам Таганской ОПГ

Сегодня в Москве вынесли приговор десяти участникам Таганской ОПГ. Они осуждены за бандитизм и убийства, в том числе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, в 13 году. Главарь группировки получил 25 лет лишения своды. Серьёзные сроки и у других участников. Подробности у нашего обозревателя Дмитрия Гусева.

Одна из самых страшных бандитских группировок девяностых и двухтысячных годов официально прекратила своё существование. Её выжившие главари, 11 человек, в общей сложности получили 240 лет лишения свободы. Организация преступного сообщества. Убийства, грабежи, вымогательства. Это не полный список преступлений, задокументированных материалами уголовного дела. По имеющимся данным, первого главаря "Таганских" Андрея Исаева по кличке "Роспись" короновал сам Вячеслав Иваньков - он же "Япончик". После гибели "Росписи" место лидера занял Игорь Жирноклеев, прозвище "Жирный". Ему удалось дожить до суда и выслушать вердикт.

Согласно материалам уголовного дела, в 2013 ОПГ "Таганские" приложили руку даже к ликвидации Аслана Усояна - он же "Дед Хасан". После чего принимали активное участие в переделе сфер преступного влияния. Убийства, захваты и крышевания продолжались вплоть до 2019 года.

Тогда сотрудники ФСБ накрыли оружейный склад группировки с гранатометами, огнемётами, автоматами и взрывчаткой. Следом задержали главарей и всех участников группировки. Учитывая возраст подсудимых и сроки наказания - все больше двадцати лет, вряд ли кто-то из них выйдет на свободу.