Новый стандарт обучения на медицинскую сестру стартует в колледжах Москвы

Сегодня День медицинской сестры. В московских колледжах запущен новый стандарт обучения по этой специальности.

Речь идёт о современной системе обучения, в которой львиная доля времени уделяется практике. Причём, уже с первого курса - и в крупнейших больницах столицы. Так студенты смогут получить необходимые навыки как можно раньше и им будет проще подготовится к настоящей работе. Программа стартует во всех московских колледжах уже с сентября.

"Мы видим очень высокий спрос среди ребят, которые заканчивают школу, именно по направлению сестринского дела. И отвечая на этот запрос, мы в этом году на 70% увеличили количество бюджетных мест. И в этом году уже 3 тысячи ребят смогут начать обучение по специальности медицинская сестра, бесплатно, в московских колледжах, по этой новой программе", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.