У водителя в Москве нашли пистолет с патронами и сверток с наркотиками

Пистолет с патронами и сверток с наркотиками изъяли сегодня у 43-летнего жителя столицы. На северо-востоке города сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку для проверки документов.

Мужчина нервничал и на вопрос полицейских о наличии у него запрещенных предметов и веществ сообщил о пистолете и боеприпасах. Оружие лежало в коробке из-под пирогов.

При личном досмотре у москвича нашли еще и сверток с белым веществом. Исследование показало, что в его составе обнаружен амфетамин. Возбуждено уголовное дело.