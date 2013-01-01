Усадьбу Гусева Полоса в "Сколкове" признали памятником архитектуры

Главный дом усадьбы Гусева Полоса - начала XX века на территории "Сколкова" - признали памятником архитектуры. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва".

"Старинный усадебный дом начала XX века признали памятником архитектуры регионального значения. Его внесли в реестр объектов культурного наследия. Усадьба Гусева Полоса расположена на территории инновационного центра "Сколково" по адресу: ул. Луговая, д. 4, корп. 4. Ранее у ее главного здания был промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия", – говорится в сообщении.

Здание в качестве выявленного объекта культурного наследия взяли под государственную охрану в 2013 году. Позже там стартовали реставрационные работы, которые завершились в 2020 году.

"Специалисты вернули фасадам и интерьерам главного дома исторический облик. Они укрепили фундамент и перекрытия, перебрали сруб, привели в порядок кровлю и слуховые окна. Кроме того, реставраторы сохранили историческую парадную лестницу и многочисленные элементы лепного декора. По историческим образцам были воссозданы оконные и дверные рамы. В порядок привели и территорию парка – в нем отремонтировали подпорную стенку террасы. В настоящее время в главном здании усадьбы располагается дом приемов инновационного центра "Сколково", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы в 2025 году начнут восстанавливать один из старейших памятников архитектуры - усадьбу Виноградово.