В Москве задержали бойца ММА с пистолетом и патронами

В Москве задержан 33-летний боец ММА Михаил Аллахвердян.

Автомобиль спортсмена Cadillac Escalade остановил патруль на Калужском шоссе для проверки документов. Когда Аллахвердян открыл сумку, инспекторы заметили в ней подозрительный предмет. Как оказалось, это оказался пистолет калибра 9 мм, переделанный самодельным способом из охолощенного пистолета.

"Изъятые патроны пригодны для использования в огнестрельном оружии ограниченного поражения", - рассказал агентству "Москва" начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Как сообщает Sport Baza, Аллахвердян утверждал, что он нашел оружие на улице и собирался сдать его в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Аллахвердяну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.