Наталья Сергунина: Акция "Ночь в музее" пройдет на 170 площадках в Москве

Более 600 мероприятий подготовили в столице к акции "Ночь в музее". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отмечается, акция пройдет с 17 на 18 мая, она объединит 170 площадок по всей Москве. Запланированы выставки, киносеансы и показ мод.

"В программе — больше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут", — рассказала Наталья Сергунина.

Так, музей имени Пушкина приготовил иммерсивные экскурсии, в Музее Москвы выступит камерный хор, а музей-заповедник "Коломенское" приглашает отправиться в поход-экспедицию.

Более подробная информация о мероприятиях – на официальном сайте мэра Москвы.