Надежда Бабкина объяснила, почему ее не зовут на телевидение

Надежда Бабкина в этом году отметила круглую дату. Сложно представить, что "казачке Наде" исполнилось 75 лет - ее энергии и жизнелюбию можно только позавидовать. В новом интервью артистка призналась, что далека от стереотипа обычной женщины - стирать белье и готовить мужчине не будет. Однако и у нее есть маленькая слабость - артистка может на несколько дней закрыться дома и отсыпаться.

Певица напомнила, что никогда никто ее не продвигал, продюсера у нее не было. Бабкина всего добилась сама и, даже когда стала заслуженной артисткой России, отец был недоволен. Дело в том, что родители прочили для нее совсем другую судьбу. Они не хотели, чтобы она стала артисткой. Однако Надежда Бабкина решила по-своему.

"Папа все равно был не доволен: "Да стань ты нормальным учителем, врачом. Или хотя бы рыбу обрабатывай, консервы сортируй. Иди, в конце концов, в сельхозинститут". Мама потом потихонечку как-то смирилась, а папа меня так и не признал", - констатировала артистка.

Однако Надежду Бабкину поддерживало немало знаменитостей того времени. Например, Нонна Мордюкова, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Римма Маркова. Артистка отметила, что они журили ее, но все равно демонстрировали лояльность: приобнимали, улыбались, передает aif.ru.

Несмотря на звездный статус, Надежда Бабкина утверждает, что ее нет ни на телевидении ни на радио. Она объяснила, почему:

"На телевидении меня нет — меня не зовут. Потому что я баба боевая, скажу, что думаю. На радио меня нет. Вообще ни на одном. Говорят, я не в формате. Конечно, не в формате. Я согласна. Потому что я глубинно мыслю. Мне нужно содержание, смысл. А вот эти побрякушки, музыка, под которую только задницей повилять под рюмочку, это не для меня".