Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Вы сегодня особенно рациональны в деньгах, и это отлично. Главное - не торопиться и все обдумать. Решения, принятые сейчас, реально выведут вас в плюс.

Тельцы

Можно обсудить с партнером темы, которые давно назрели. Если вы в поиске - возможно интересное знакомство с человеком, который оценит вашу основательность.

Близнецы

Супер-день для задач, которые требуют внимания к деталям. Организуйте рабочее пространство, пересмотрите список дел, уделите внимание здоровью.

Раки

Хорошее время для занятий творчеством, если есть цель. Если нет - сейчас подходящий момент, чтобы выбрать себе новое хобби или возобновить старое.

Львы

День семьи: можно спокойно обсудить бытовые темы, договориться о совместных планах на лето, продумать, что изменить в доме. Уют начинается с ясности в голове.

Девы

Луна с Сатурном делают этот день идеальным для поездок, переговоров, оформления бумаг, общения с важными людьми. Ваша точность будет оценена.

Весы

Пора посмотреть критично на свой бюджет и финансовые цели. Вы сможете составить план, наметить суммы, найти, куда утекают деньги и как это исправить.

Скорпионы

Луна в вашем знаке делает вас особенно чувствительными, но Сатурн дает опору. Вы сейчас чётко понимаете, чего хотите и как это получить. Большая удача!

Стрельцы

Пришло время для внутреннего пересмотра приоритетов. День хорош для медитации, ведения дневника, прогулок или разговора с тем, кто вас понимает.

Козероги

Общение становится целенаправленным: вы легко отделяете важное от лишнего. День подойдёт для встреч, обсуждений в команде, выстраивания бизнес-планов.

Водолеи

Луна с Сатурном включают логику и внимательность. Самое время заняться важными задачами, особенно если они требуют настойчивости и планирования.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке поддерживает усилия, направленные на развитие. Может появиться идея, чему бы вы хотели научиться или, наоборот, каким опытом готовы поделиться.