Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Овны
Вы сегодня особенно рациональны в деньгах, и это отлично. Главное - не торопиться и все обдумать. Решения, принятые сейчас, реально выведут вас в плюс.
Тельцы
Можно обсудить с партнером темы, которые давно назрели. Если вы в поиске - возможно интересное знакомство с человеком, который оценит вашу основательность.
Близнецы
Супер-день для задач, которые требуют внимания к деталям. Организуйте рабочее пространство, пересмотрите список дел, уделите внимание здоровью.
Раки
Хорошее время для занятий творчеством, если есть цель. Если нет - сейчас подходящий момент, чтобы выбрать себе новое хобби или возобновить старое.
Львы
День семьи: можно спокойно обсудить бытовые темы, договориться о совместных планах на лето, продумать, что изменить в доме. Уют начинается с ясности в голове.
Девы
Луна с Сатурном делают этот день идеальным для поездок, переговоров, оформления бумаг, общения с важными людьми. Ваша точность будет оценена.
Весы
Пора посмотреть критично на свой бюджет и финансовые цели. Вы сможете составить план, наметить суммы, найти, куда утекают деньги и как это исправить.
Скорпионы
Луна в вашем знаке делает вас особенно чувствительными, но Сатурн дает опору. Вы сейчас чётко понимаете, чего хотите и как это получить. Большая удача!
Стрельцы
Пришло время для внутреннего пересмотра приоритетов. День хорош для медитации, ведения дневника, прогулок или разговора с тем, кто вас понимает.
Козероги
Общение становится целенаправленным: вы легко отделяете важное от лишнего. День подойдёт для встреч, обсуждений в команде, выстраивания бизнес-планов.
Водолеи
Луна с Сатурном включают логику и внимательность. Самое время заняться важными задачами, особенно если они требуют настойчивости и планирования.
Рыбы
Сатурн в вашем знаке поддерживает усилия, направленные на развитие. Может появиться идея, чему бы вы хотели научиться или, наоборот, каким опытом готовы поделиться.