Якутский министр извинился за "недостойные подарки" ветеранам ко Дню Победы

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за "недостойные подарки" по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным местных СМИ, пенсионеры получили презенты, в состав которых вошли суповой набор из куриных костей, творожок и ряженка. По некоторым данным, некоторые подарки и вовсе оказались с просроченными.

Александров принес извинения от имени ведомства, всех работников отрасли и от себя лично. Также он пообещал поздравить ветеранов повторно и вручить им другие подарочные наборы. Кроме того, стало известно, что будет проведена внутренняя проверка, передает ТАСС.