Глава Ивановской области рассказал Путину о новых предприятиях в регионе

Социально-экономическое развитие Ивановской области Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле на встрече с губернатором региона. Станислав Воскресенский доложил президенту о новых технологических компетенциях в текстильной промышленности.
Так, в регионе заработали два уникальных для России предприятия - первое в стране производство мембранных тканей полного цикла. Его продукция сейчас очень востребована в российской армии. Кроме того, запущено не имеющее аналогов прядильное производство из переработанного сырья. Речь также зашла о ситуации в сфере здравоохранения.
"Мы отдельно реализуем программу преображения детских поликлиник, как в областном центре, так и в малых городах. Кстати говоря, построили отдельный клинико-диагностический центр в городе Иваново, он доступен для всех детей в области. Там есть все узкие специалисты. У нас по обеспеченности врачами, потому что, конечно, главное – не стены, а главное – врачи, по обеспеченности педиатрами мы в пятерке лучших в стране", - отметил Воскресенский.