Глава Ивановской области рассказал Путину о новых предприятиях в регионе

Социально-экономическое развитие Ивановской области Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле на встрече с губернатором региона. Станислав Воскресенский доложил президенту о новых технологических компетенциях в текстильной промышленности.

Так, в регионе заработали два уникальных для России предприятия - первое в стране производство мембранных тканей полного цикла. Его продукция сейчас очень востребована в российской армии. Кроме того, запущено не имеющее аналогов прядильное производство из переработанного сырья. Речь также зашла о ситуации в сфере здравоохранения.