Названа причина смерти актера Александра Кобозева

Сегодня, 12 мая, стало известно, что умер актер Александр Кобозев. Он прославился в 60-х годах ХХ века после того, как исполнил роль пионера-двоечника Кольки Снегирева в фильме "Друг мой, Колька!..." режиссера Александра Митты.

Как передает SHOT, 11 мая Кобозеву стало плохо в квартире в Москве. Артиста госпитализировали. Однако врачи не сумели спасти актера. Как рассказали его родные, он страдал рядом заболеваний. По данным телеграм-СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее стало известно о смерти актрисы Ольги Моховой. Сообщается, что актриса, режиссер, сценарист умерла накануне, 11 мая. При этом не уточняется причина смерти актрисы. Ольга Моховая активно снималась в кино и сериалах, играла в театре. Ее можно было увидеть в "Заповеднике", "Петровке, 38", "Менте в законе", "Следаках", "Свидетелях", "Праве на правду", "Кодексе чести" и многих других проектах.