Глава Курской области пожаловался на высшую должностную планку коррупции

Люди, единожды уже пойманные за руку при совершении коррупционных преступлений, не должны работать во власти. Такое мнение высказал в понедельник, 12 мая, временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

Политик поделился в своем Telegram-канале результатами заседания регионального правительства, которым начал рабочую неделю. Как посетовал губернатор, во вверенной ему Курской области "уровень коррупции достиг высшей должностной планки".

Хинштейн рассказал, что уже подготовлен список из более чем 70 фамилий сотрудников органов власти, подведомственных организаций и учреждений, которых прежде привлекали к уголовной ответственности или освободили от нее по нереабилитирующим причинам.

Курский губернатор заверил, что "каждому профильному заму "его" список будет доведен", а также "отдельно будем отрабатывать и с главами" муниципальных образований в том ключе, что подобным чиновникам не место во власти.

В апреле МВД России сообщало, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Политикам вменяют хищение более миллиарда рублей.

После этого сообщения Хинштейн показал видео с окроплением своего губернаторского кабинета святой водой. Он заявил, что "в свете последних событий" отчетливо понимает, "как много греховности накопилось в этих стенах".