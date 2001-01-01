Дочь выставила Веру Брежневу

Вера Брежнева дважды мама. В 2001 году она родила дочь Соню от Виталия Войченко. В 2009 году появилась вторая наследница певицы. Дочь Сара родилась у Веры Брежневой от бизнесмена Михаила Кипермана.

Отметим, что обе наследницы артистки живут в разных странах и не с ней. Соня находится в США. Сообщается, что она там учится. А вот 15-летняя Сара, по некоторым данным, живет в Европе. Роскошный образ жизни ей якобы обеспечивает отец. Что касается Веры Брежневой, то до недавнего времени она жила в России, однако после начала СВО покинула страну и стала колесить по разным городам и странам.

Вот сейчас певица наконец встретилась с младшей дочкой Сарой. Об этом стало известно после того, как наследница опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото именитой матери. Родственницы посетили ресторан. Причем Вера предстала на фотографии дочери с распущенными волосами и без грамма макияжа. Кроме того, Сара выставила мать на фоне пустых стаканов.