Как сейчас выглядит похожая на Киркорова дочь Стоцкой

Дочери Анастасии Стоцкой уже 8 лет. С возрастом Вера становится все больше похожа на Филиппа Киркорова. Народ уверен, что это сходство не случайно, ведь артистов связывали очень тесные отношения.

Поклонники певицы убеждены, что поп-король является настоящим отцом ее детей. Стоит только Стоцкой опубликовать свеже фотографии сына Саши и дочери Веры, как народ начинает спорить, есть ли у наследников Анастасии что-то общее с Филиппом Бедросовичем, а некоторые и вовсе вспоминают старую сплетню о связи артистов. Киркоров и Стоцкая неоднократно опровергали эти домыслы, но народ не переубедить.

В свое время повод для сплетен дал сам исполнитель хита "Единственная". Пытаясь вызвать ревность Аллы Пугачевой, он приударил за Стоцкой. Певец говорил, что они с Анастасией "связаны кармически". После таких заявлений поклонники артистов уверены, что между Стоцкой и Киркоровым была не только дружба.

Но как бы не хотелось народу, и сын, и дочь артистки были рождены в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. И он точно отец детей певицы. Ведь Стоцкая сотрудничала с поп-королем до того, как встретила Абгаряна. По датам роман с Киркоровым и рождение первенца Анастасии совершенно не сходятся.

Более того, несколько лет назад Стоцкая, устав от пересудов, даже прокомментировала эти слухи. Тогда певица сказала, что ей "смешно" слышать разговоры о том, что Киркоров отец ее наследников. Внешнее сходство певица не отрицает и отмечает, что сама этому удивляется. "Мы сами поражаемся, мы удивляемся: как так, что они действительно так похожи?" — заявляла Стоцкая.

Но все тщетно. Стоит на страничке Анастасии в соцсети появиться свежему снимку детей, как все начинается заново. Так, на днях дочери артистки исполнилось 8 лет. Стоцкая опубликовала фото Веры. В комментариях под снимком разгорелись жаркие споры. Люди выискивали у девочки общие черты с Филиппом Бедросовичем, и некоторые даже их нашли.

"Нет! Не похожа она на Киркорова и на его детей! Присмотритесь, она совсем другая, изящная, утонченная, взгляд совсем детский еще", — призвала одна из поклонниц Анастасии.