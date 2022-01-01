Российский лидер Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Украиной относительно прекращения боевых действий. Об этом напомнил в понедельник, 12 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что по завершении праздничных торжеств в Москве, посвященных 80-летию Победы, а также после многочисленных встреч и переговоров с зарубежными гостями, Путин сделал заявление по переговорам и перемирию. Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без всяких предварительных условий.

При этом пытаться надавить на нашу страну при помощи угроз и ультиматумов не имеет смысла — "с Россией нельзя разговаривать таким языком", предупредил Песков. В Москве уже не раз слышали подобную риторику, в том числе с требованием согласиться на 30-дневное перемирие в формате и на условиях, навязываемых киевским режимом и его западными спонсорами. Однако "такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит", цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин напомнил, что весной 2022 года Киев стал виновником прекращения диалога по мирному урегулированию конфликта — Россия была и остается готова к переговорам. Однако тогда согласованный и парафированный Украиной проект соглашения "по настоянию Запада был просто выброшен в корзину". Предложения Москвы по-прежнему на столе, но на Киев давят его кураторы — их более интересуют личные амбиции, нежели урегулирование конфликта.

Заявление Путина наглядно продемонстрировало, насколько далеко разошлись позиции Соединенных Штатов и Евросоюза. От имени последнего выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что для прекращения огня никаких переговоров не нужно.