ФРГ пригрозила России новыми санкции в случае отказа от прекращения огня

В Евросоюзе незамедлительно приступят к работе над введением новых антироссийских санкций, если Кремль не объявит перемирие с Украиной до конца понедельника, 12 мая. С такой угрозой выступил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Как отметил германский чиновник, "часы тикают — до конца дня осталось 12 часов". По истечении этого срока европейская сторона начнет подготовку к ужесточению рестрикций против России, если она не согласится на полное перемирие в рамках своей спецоперации.

Корнелиус уточнил, что при таком сценарии начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников, одновременно с этим прорабатывается 17-й пакет ограничительных мер на уровне Брюсселя, сообщает ТАСС.

Такие же угрозы звучали 10 мая из Киева, где собрались глава кабмина Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Собрались они на саммит "коалиции желающих", чтобы обсудить 30-дневное перемирие на Украине, а сами заранее пригрозили Москве наказанием в случае отказа.

При этом американский президент Дональд Трамп отмечал, что российский лидер Владимир Путин — это "очень мудрый и хитрый человек", а также признавался, что не может гарантировать заключение мирного соглашения по Украине, несмотря на свои прежние громкие обещания.