Гуцул останется под домашним арестом до июня

Районный суд Кишинева поддержал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения на 30 суток в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Она останется под домашнем арестом до 13 июня.

Ее задержали в конце марта и предъявили обвинения сразу по четырем статьям. Гуцул уверена, что преследование - лишь по политическим мотивам. 28 марта суд Кишинева на заседании в закрытом режиме арестовал главу Гагаузии на 20 суток. А после Гуцул перевели под домашний арест на месяц.

Политик заявила суду, что нет никаких мотивов и причин для продления домашнего ареста. Призывы освободить лидера автономной Гагаузии звучали на митинге у здания суда, куда пришли сторонники башкана.