Догорают остатки двух установок HIMARS, из которых накануне обстреляли курский городок Рыльск. Вычислить их было несложно. После выстрелов ракетный комплекс сразу выдал место своего размещения. Разведчики незамедлительно передали координаты артиллеристам, и возмездие от "Искандеров" настигло врага молниеносно.

А это результат успешной работы в Сумской области уже наших штурмовиков: в поселке Беловоды захвачен в плен украинский солдат. Тут же в подвале одного из домов его допросили и выяснили, где скрываются боевики. Через несколько минут их опорный пункт был стерт с лица земли дронами и артиллерией.

Именно в Беловоды бежали бандеровцы, когда их выбили из Курской области. Однако в настоящий момент территория практически зачищена. Осталось освободить лишь южные окраины.

Жарко сейчас в деревне Колодези Донецкой народной республики. В полуразрушенном доме опорный пункт ВСУ. После непродолжительно сопротивления боевиков загнали в угол. Наши бойцы предлагают противнику остановить кровопролитие и сдаться в плен. Несколько националистов сложили оружие без промедления. Но один решил сопротивляться. Ведь по рации ему сообщили: идет подкрепление – танк и бронетранспортер. Но дождаться его было не суждено.

Бронегруппу ждали и наши бойцы. Американский М-113 подорвался на мине, а танк на полпути остановили ударные дроны. Экипаж и еще с десяток радикалов сразу сдаваться без боя не стали, однако силы были неравны.

На донецком направлении только за один день наши военные уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Новооленовка полностью перешла под российский контроль. Все это позволило подойти вплотную к поселкам Новоалександровка и Котляровка - стратегически важнейшие населенные пункты.

Авангард российских войск - уже в двух километрах от Днепропетровской области. В результате прорыва штурмовиков при поддержке бронегруппы на участке Новосергеевка - Котляровка ВСУ выбиты из Новоалександровки, что позволило выйти в район моста через реку Соленую на окраине Новониколаевки. Для ВСУ это последний логистический маршрут, который боевики уже удерживают с трудом, а значит, остаются без снабжения и вряд ли смогут сопротивляться долго. Илья Данильцев, ТВ ЦЕНТР