Почему на самом деле Евгений Петросян выселил старшую дочь из квартиры

В семье известного юмориста разразился скандал. Евгений Петросян через суд выселил старшую дочь Викторину из квартиры в центре Москвы. 56-летняя наследница артиста узнала об этом из СМИ.

Викторина призналась, что уже давно не общается с отцом. Дочь не поддержала юмориста, когда он ушел от Елены Степаненко к помощнице Татьяне Брухуновой. Викторина поддержала мачеху, которая много лет замяла ей погибшую маму.

Как рассказала психолог Катерина Рублева, ситуация с квартирой — фактическое подтверждение раскола в семье. Обращение Евгения Вагановича в суд показало, насколько далеки друг от друга отец и дочь.

"Для Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины — болезненное напоминание о семейной драме", — пояснила психолог.

По словам Рублевой, решение отца настоять на выписке дочери не просто юридическая формальность, а публичное заявление о разрыве. С точки зрения психологии — мощный символический жест, пишет издание "Страсти".