Контракт с Шойгу на воинскую службу продлен до 2030 года

Контракт с Сергеем Шойгу, занимающим должность секретаря Совета безопасности России, пролонгирован до 2030 года. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

21 мая 2025 года Сергею Шойгу исполнится 70 лет. Несмотря на возраст, контракт на прохождение воинской службы им как генералом армии продлен на пять лет, до 2030 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года президент пролонгировал срок федеральной государственной службы председателя Следственного комитета. Александр Бастрыкин, которому исполнился 71 год, возглавляет ведомство с 2011 года.

В России законодательно установлена верхняя возрастная планка для высших государственных должностей. В отдельных случаях срок службы может быть продлен — это может произойти на усмотрение главы государства и при согласии самого госслужащего.