В отношении Егора Крида возбудили дело

Петербургские антимонопольщики возбудили дело в отношении музыканта и исполнителя Егора Крида. В одном из его клипов нашлись кадры, которые квалифицированы как реклама алкогольной продукции.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербурга, к сотрудникам ведомства обратился некий гражданин с жалобой на клип Егора Крида и рэпера Toxis.

Проверяя заявление, антимонопольщики установили, что в клипе действительно демонстрируют виски, но пометка о рекламе отсутствует, как и предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Помимо этого ролик содержит бранные слова.

Это нарушает российское законодательство, поэтому было возбуждено дело. По итогам расследования Крида могут наказать штрафом до полумиллиона рублей, сообщает РИА Новости.

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