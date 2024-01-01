12-летняя дочь Владимира Левкина собирается поехать в зону военных действий: "Так жил папа"

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. После похорон "нанайца" прошло шесть месяцев. За это время его вдова и дочери не свыклись с мыслью, что Левкина больше нет. До сих пор они каждый день вспоминают Владимира.

На днях 12-летняя дочь певца Ника ошарашила маму, сказав, что не боится поехать выступать в зону военных действий, потому что такой поступок одобрил бы ее отец. Об этом рассказала вдова артиста Маруся Левкина.

"Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: "А там разве не стреляют?" Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: "Не поедешь, страшно?" А она ответила: "Ты что! Поеду, конечно"" — пересказала Маруся разговор с дочерью.

Этим Ника очень похожа на отца. Вдову Левкина поразило и восхитило такое сходство. "Ребёнок, конечно, просто восхитил меня своей решительностью, патриотизмом и стремлением сделать что-то для своей страны в 12 лет. И это все не для каких-то денег или "звёздочек на погоны", просто так жил папа", — отметила Маруся в беседе с "МК".