В Госдуме предложили платить россиянам за доносы на мигрантов-нелегалов

Российским властям следовало бы рассмотреть возможность внедрения механизма денежного вознаграждения за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин.

В письме на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева парламентарии выступили за учреждение "платежа за бдительность" для россиян. Выдавать его, по версии депутатов, нужно за сообщение правоохранительным органам о конкретных иностранцах, которые находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства.

Предлагается платить за доносы, в частности, о пребывании в России лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и так далее, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России нужны, хотя и не отвечают экономическим интересам нашего государства. Он призвал помешать формированию в среде трудовых мигрантов преступных тенденций.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится у нас нелегально, поскольку "там уже возникают предпосылки для преступности всех видов".