Глава Севастополя запретил спектакли театра Вахтангова в постановке Туминаса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что принял решение об отмене в городе спектаклей театра Вахтангова с возвратом зрителям денег за приобретенные билеты. Причина — в личности режиссера, поставившего эти спектакли.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, две из трех постановок, которые театр привез в Севастополь, — авторства режиссера Римаса Туминаса. Развожаев отметил, что "Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить".

Демонстрацию спектаклей "предателя в патриотической столице России, в Севастополе", глава города назвал особенно кощунственной. Он также заявил, что не понимает и не приемлет выбор репертуара для гастролей, который сделал директор театра Вахтангова.

Раскритиковал Развожаев также руководство севастопольского Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского — их ждут выговоры, потому что "нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город".

Ранее президент России Владимир Путин высказался о деятелях культуры, критиковавших российскую специальную военную операцию. Глава государства признал за ними право иметь свою точку зрения. При этом Путин подчеркнул, что если актеры просто высказывают свое мнение об СВО — это одно дело, но если перечисляют гонорары противнику — совершенно иное.

Режиссер Никита Михалков высказался в отношении тех деятелей культуры, которые сбежали из России. Он отметил, что "ждать, когда здесь, так сказать, все уладится и приезжать обратно сюда", причем в расчете на прежние награды от российских властей, "это плохо", поэтому таких людей попросту не нужно пускать обратно в страну.