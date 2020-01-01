Внук Пугачевой Дени Байсаров возмужал, отрастил длинные волосы и превратился в копию Галкина*

Дени Байсаров уже несколько лет избегает публичности. Младший сын Кристины Орбакайте не ведет соцсети и не комментирует поведение родственников.

Внук Аллы Пугачевой в детстве пережил ужасный скандал из-за развода родителей. Когда Дени было 11 лет, его папа и мама через суд пытались установить, с кем жить мальчику. Кристина Орбакайте и чеченский бизнесмен Руслан Байсаров делили опеку, транслируя семейные дрязги на ток-шоу. Это так сильно повлияло на Дени, что он решил дистанцироваться от знаменитых родственников и строить карьеру, далекую от шоу-бизнеса.

10 мая Байсаров отметил 27-летие. Кристина Орбакайте поздравила сына в соцсетях и показала его свежее фото. На снимке видно, что внук Примадонны заметно возмужал. Дени отрастил волосы и, как заявили поклонники звездного семейства, стал копией своего "дедушки" иноагента Максима Галкина*.

Интересно, что снимок сына Орбакайте не провисел в соцсетях и суток. Кристина почему-то решила удалить фото вскоре после публикации. Возможно, об этом попросил сам именинник.

Напомним, в 2020 году Дени Байсаров после нескольких лет жизни в Лондоне вернулся в Москву. Сын Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена изучал в частном британском колледже бизнес и маркетинг. Во время учебы Дени часто наведывался в гости к маме, в Майами, но в России практически не бывал. У него сложились теплые отношения со старшим братом Никитой Пресняковым и младшей сестренкой Клавой.

В России Дени планировал развивать необычный бизнес — устраивать арт-вечеринки. Но после нескольких мероприятий Байсаров перестал публиковать анонсы вечеринок. Сейчас доподлинно не известно, где находится Дени. Ни он сам, ни члены семьи так и не комментируют случившееся с Байсаровым. Дени просто перестал вести свои соцсети и появляться на мероприятиях.

*признан в России иноагентом.