Роспотребнадзор анонсировал пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Интенсивные проявления эпидемического процесса по лихорадке Западного Нила на территории Российской Федерации ожидаются в июне-сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнило ведомство на своем официальном сайте, наибольший эпидемиологический риск ожидается преимущественно в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, где прежде уже выявляли пациентов с таким диагнозом.

При этом на юге европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя лихорадки Западного Нила, риск заражения населения существует с апреля по октябрь.

Основным источником и резервуаром вируса Западного Нила обитающие на воде и вблизи нее птицы, мелкие грызуны, летучие мыши, а также некоторые дикие и сельскохозяйственные животные, предупреждает Роспотребнадзор.

Лихорадка Западного Нила – опасный вирус, при заражении которым происходит общая интоксикация организма, в тяжелых случаях поражается центральная нервная система. Первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице.

Еще одним опасным вирусным заболеванием является лихорадка Оропуш, но россияне могут ее не бояться. Роспотребнадзор уверял, что в нашей стране нет векторов трансмиссии этого вируса, который распространен в Бразилии из-за комаров-переносчиков.