В Европе объяснили, зачем Украине на самом деле перемирие

Европа и киевский режим могут воспользоваться возможным прекращением огня, чтобы перевооружить украинскую армию. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как написал эксперт в социальных сетях, "Россия хочет политического урегулирования в первую очередь, поскольку у ЕС и Киева нет причин принимать уступки, если боевые действия прекратятся".

При этом в Москве не без причин опасаются, что европейцы воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину, вместо того, чтобы, как обещают России, после паузы в боях обсудить политическое урегулирование, цитирует Дизена РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пытаться надавить на нашу страну при помощи угроз и ультиматумов не имеет смысла — "с Россией нельзя разговаривать таким языком". Это касается, в частности, заявлений с Запада об ужесточении санкций за отказ принять идею о 30-дневном перемирии.

В Берлине уже успели заявить, что "часы тикают". Если Москва до завершения понедельника, 12 мая, не согласится на навязываемое ей перемирие, в ЕС незамедлительно приступят к работе над введением новых антироссийских санкций, утверждают в кабмине Германии.