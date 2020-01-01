Умерла вдова Гайдая Нина Гребешкова

Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации и член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни.

Как уточнили в Союзе кинематографистов России, Нина Гребешкова скончалась 10 мая. Информация о месте и дате прощания и похорон с актрисой пока не сообщались.

Советским и российским зрителям Нина Гребешкова запомнилась более чем сотней киноролей, в том числе в картинах своего супруга: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82".

Многогранность таланта Нины Гребешковой отмечал президент России Владимир Путин. Поздравляя актрису с 90-летием в 2020 году, он напомнил про блистательную галерею ее интересных и разноплановых работ в кино. Кроме того, глава государства выразил признательность за подвижничество Нины Павловны в деле сохранения наследия выдающегося режиссера Леонида Гайдая.

Все окружавшие Гайдая отмечали, что ему очень повезло с женой и музой. С Ниной Гребешковой он прожил в семейном и творческом тандеме 40 лет.