Волочкова выдала дочь замуж и больше с ней не видится

Анастасия Волочкова 26 апреля выдала замуж свою единственную дочь Ариадну. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге.

Однако свадьба едва не сорвалась из-за скандала. Волочкова в интервью заявила, что не верит в то, что брак ее дочери будет долгим. Анастасия назвала мужа Ариадны хахалем, у которого "рыльце в пушку". Но невесте хватило мудрости не ругаться с мамой перед торжеством.

Теперь балерина рассказывает о дочери и о том, какие прочные узы их связывают. Хотя в том скандальном интервью Волочкова уверяла, что наследница с ней соперничает. Интересно, что в день свадьбы Анастасия покинула банкет первой. Вечером она села на поезд и уехала в Москву. С того дня дочь артистка не видела.

"Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно", — заявила бывшая прима Большого театра.

Волочкова уверяет, что желает наследнице и ее супругу счастья. А то, что они не так часто встречаются, не важно.

"Самое главное не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце. Вот это самое главное путешествие, которое мы можем совершать по жизни. Они всегда рядом, звоним каждый день друг другу, и с Ариадной, и с Никитой", — рассказала Анастасия в беседе с Woman.ru.