Индия приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с его дальнейшими шагами. Такое заявление сделал в понедельник, 12 мая, индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Это заявление последовало за переговорами военачальников армий двух государств. Как сообщает "Интерфакс", источники индийских средств массовой информации утверждают, что общались генеральные директора по военным операциям Индии и Пакистана.

Подробности переговоров не приводятся, но после них Моди выступил с заявлением о приостановке ударов.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко призвал обе стороны конфликта к сдержанности и конструктивному диалогу, чтобы мирным путем разрешить имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия.

Между тем конфликт между Индией и Пакистаном может привести к сокращению поставок в Россию ряда товаров. В частности, эксперты полагают, что россияне рискуют остаться без чая, риса и некоторых лекарственных препаратов.