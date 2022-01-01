В Госдуме предложили запретить делить доходы участников СВО при разводе

На рассмотрение Государственной думы внесут законопроект, предусматривающий запрет делить при разводе средства одного из супругов, полученные в связи с его участием в специальной военной операции. С такой инициативой намерены выступить депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай.

Как сообщает ТАСС, в случае принятия таких поправок в Семейном кодексе пропишут, что выплаты, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года.

Парламентарии объясняют свою инициативу тем, что после начала специальной военной операции участились случаи заключения браков с участниками СВО не ради создания семьи, а с корыстными целями. Вскоре после получения бойцом выплат его вторая половина требует развода с дележом денег.

Однако, подчеркивают депутаты, это не только является злоупотреблением институтом брака, но также нарушает права участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России определил условие лишения выплат родителей бойцов, погибших на СВО. Рассмотрев конкретный случай по иску матери такого военного, суд постановил: отец погибшего не имеет права претендовать на часть полученных им выплат, поскольку давно бросил семью, не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился в зону СВО.

Тем временем Министерство финансов и Федеральная налоговая служба выступили с законодательной инициативой по освобождению участников спецоперации от земельного и транспортного налогов. Если соответствующие поправки примут, указанные льготы будут предоставляться на весь календарный год.