Изувеченную на вечеринке украинскую модель тайно вывезли из Дубая: в ОАЭ ей грозит тюрьма

Украинская модель Мария Ковальчук в марте была найдена в Дубае на обочине дороги с жутким травмами. Врачи чудом вернули девушку с того света. Больше недели она провела в коме. Но как только Мария пришла в себя, ее вывезли из Эмиратов.

Как сообщают украинские СМИ, Ковальчук вернулась на родину. Сейчас модель находится во Львове. При этом из Дубая Мария уезжала тайно. Для нее было важно покинуть ОАЭ максимально не привлекая к себе внимание. Если бы Ковальчук стала общаться с прессой, у нее могли возникнуть проблемы с законом. Поговаривают, что Марию запугивали тюрьмой, ей могли выдвинуть обвинение в проституции, за что в Эмиратах предусмотрено очень суровое наказание.

Во Львове модель продолжает лечение. Ковальчук предстоит еще очень долгая реабилитация, ведь у нее множественные переломы и серьезная травма головы. Daily Mail писала, что врачи провели несколько тестов и установили, что девушка ничего не помнит, она даже не узнает близких.

Напомним, 20-летняя модель попала в реанимацию с переломом позвоночника, рук и ног. По одной из версий, Мария упала с большой высоты, однако родственники девушки настаивают на том, что она попала в сексуальное рабство. На Украине возбудили уголовное дело о торговле людьми после инцидента с Ковальчук.