Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказали в Верховной раде.

Как уточняет пресс-служба украинского парламента, ратифицировано соглашение между правительствами Украины и Соединенных Штатов о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, формируемым в рамках соглашения с Украиной по природным ресурсам. Источники утверждают, что это касается и закупок продукции, и сведений о потенциально выгодных проектах.

В Вашингтоне открыто заявляют, что сделка выгодна именно американской стороне, поскольку "мы получаем, гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", потраченных на военную помощь киевскому режиму. Украина же взамен не получит столь желанных гарантий безопасности.