МИД России придумал способ наказать Польшу за генконсульство в Кракове

Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске в ответ на решение польских властей прекратить работу российской дипмиссии в Кракове. Об этом рассказал в понедельник, 12 мая, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, дипломат подчеркнул, что без ответа эти враждебные действия Польши не останутся — официальная Москва может закрыть какое-нибудь польское консульство на своей территории.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил в эфире телеканала "Соловьев Live", что сейчас нет "никаких признаков того, что здесь (в Варшаве) возьмутся за ум и будут смотреть на перспективу, не заботиться только о сиюминутных политических интересах".

При этом Андреев напомнил, что пока Варшава из кожи вон лезет, чтобы "затруднить нормальное человеческое общение", Россия не пытается закрыться от поляков и по-прежнему разрешает им ездить в Калининград.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Белоруссии и России. По утверждению политика, перед НАТО стоит задача сдерживания, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать".

При этом Польша подписала документ, в котором подтвердила готовность "оказывать большее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций".