Кейт Миддлтон записала обращение к народу после того, как Уильям нанял адвокатов по разводу

Британские СМИ уже несколько недель обсуждают шокирующую новость — принц Уильям нанял адвокатов, которые защищали его мать во время развода с Карлом III. Но, что на самом деле происходит в семье, знают только придворные, а они молчат.

Какую бы грязь ни выставляли на обозрение британские таблоиды, Кейт и Уильям продолжают вести себя как идеальная пара. Сын короля на сплетни не реагирует, а Кэтрин и вовсе записала трогательное видеообращение к народу. Принц и принцесса Уэльские появляются вместе в ролике, который опубликовал Кенсингтонский дворец.

Принцесса Кейт запустила новую серию видеозаметок, посвященных временам года. Принцесса рассказывает, как во время лечения рака ей помогала окружающая среда. В первом ролике Миддлтон призвала британцев "воссоединиться с природой и отпраздновать новый рассвет в наших сердцах".

В трехминутном видео Кейт призналась, что во время химиотерапии она гуляла и плавала на открытом воздухе. "В течение последнего года природа была моим убежищем. Весна — это сезон возрождения, надежды и новых начинаний. Из темных зимних дней мир возрождается, и приходит чувство оптимизма и предвкушения позитивных изменений. Вместе с природой обновляемся и мы", — поделилась Миддлтон.

В фильме Кэтрин использовала кадры из недавней поездки с мужем на остров Малл в Шотландии. На видео они с Уильямом обнимаются и выглядят влюбленными.