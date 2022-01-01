Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в понедельник, 12 мая, что прошедшие накануне телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были всеобъемлющими.

Как уточнил турецкий политик, во время разговора обсуждались "множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной". Этому "обстоятельному телефонному разговору" предшествовало общение Эрдогана с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что его страна принимала российско-украинские переговоры весной 2022 года, однако они "были сорваны вмешательством "баронов войны". Политик выразил надежду на то, что "возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет потрачена зря".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что предложение Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева встретило поддержку многих мировых лидеров — они высоко оценили настрой российской стороны на дипломатическую развязку украинского кризиса и установление прочного мира.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил, что у киевского режима и его европейских кураторов может быть особый мотив: европейцы воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину.