Москвичам пообещали новое похолодание под конец мая

Май в Московском регионе вступил во вторую декаду с отставанием от климатической нормы почти на четыре с половиной градуса. Об этом рассказал в понедельник, 12 мая, метеоролог Михаил Леус.

Как написал специалист в своем Telegram-канале, не стоит спешить со сменой гардероба на летний и далеко прятать теплую одежду. В последней декаде май приготовил еще одно похолодание. До заморозков уже не дойдет, до днем вновь будет на пять-семь градусов ниже нормы.

Что касается наступившей недели, к ее завершению в столичном регионе ожидается потепление, температура воздуха в Москве в выходные повысится до плюс 20 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Однако до этого москвичам предстоит пережить несколько дней заморозков и дождей — вторник и среда будут довольно ненастными, подчеркнула эксперт в комментарии АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что близкая к осенней погода будет наблюдаться по ночам с 12 по 14 мая — температура может опускаться до минус пяти градусов. Автомобилистов призвали быть острожными на дорогах и временно вернуть зимнюю резину, а если такой возможности нет — пересесть на общественный транспорт.