9-летняя дочь Бородиной устроила переполох в отеле: из-за истерики девочки весь персонал поставили на уши

Ксения Бородина вывезла всю семью на майские праздники в Дубай. Но отдых завершился неприятной историей.

Как рассказала бывшая ведущая "Дома-2", ей пришлось поставить на уши весь отель из-за слез младшей дочери Теоны. Дело в том, что при выселении девочка потеряла свою любимую игрушку. Плюшевого зверька по кличке Паучка первым бросился искать Николай Сердюков, но он миссию провалил.

Теона же очень сильно расстроилась, она просила маму найти Паучку. Чтобы успокоить 9-летнюю дочь, Бородина написала менеджеру гостиницы. Персонал отеля отреагировал мгновенно.

"Уважаемая госпожа Омарова (Ксения не меняла фамилию после второго развода — прим. ред.), дайте нам пять минут, чтобы осмотреть номер", — ответили звезде российского ТВ.

В итоге игрушку отыскали и доставили Теоне. Телеведущая даже опубликовала кадры, на которых ее дочь трепетно прижимает к себе плюшевого зверька.

Бородина не первый раз доказывает, что дети для нее на первом месте. Для счастья дочерей Ксения готова сделать все.