Новые примеры мужества и отваги российских военных в ходе СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Владимир Ядров вместе с подчинёнными во время штурма опорника ВСУ окружил боевиков и открыл шквальный огонь. В ответ противник начал обстрел из миномётов, в результате пострадали несколько наших бойцов. Оказав раненым первую помощь и обеспечив их эвакуацию в полевой госпиталь, Владимир продолжил контролировать ход штурмовых действий. Враг понёс большие потери и отступил.

Ефрейтор Антон Некрасов, находясь на наблюдательном посту, обнаружил вражеский дрон-камикадзе и прицельным огнём из стрелкового орудия сбил его. Беспилотник сдетонировал в воздухе, не нанеся урона российским военнослужащим.