12 вражеских дронов сбито в небе над Россией

В ночь на 14 мая средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов: девять – над акваторией Черного моря и три – над территорией Белгородской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее бойцы группировки "Центр" освободили населенные пункты Миролюбовка и Котляровка в ДНР.

Меж тем Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С. Они прошли полный цикл заводских испытаний. Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов. Могут выполнять задачи на большом расстоянии от аэродромов базирования, в самых сложных погодных условиях - и днем, и ночью.

А в это время в Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошло открытие профориентационного проекта "Есть такая профессия – Родину защищать", приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта - проинформировать выпускников школ и колледжей о поступлении в высшие военные учебные заведения Минобороны России.