Власти Украины готовы к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в понедельник, 12 мая, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, "мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности". Он также пообещал поддерживать постоянный контакт с Соединенными Штатами в этой сфере.

Однако, по словам главы киевского режима, "необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня". Этот вопрос обсуждался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который предложил предоставить площадку для переговоров России и Украины. Зеленский поблагодарил его за поддержку и пообещал продолжить совместную работу "ради того, чтобы мир был".

Ранее Владимир Путин напомнил, что именно Киев стал виновником прекращения диалога по мирному урегулированию конфликта. Согласованный и парафированный Украиной проект соглашения в 2022 году "по настоянию Запада был просто выброшен в корзину". Предложения Москвы по-прежнему на столе, но на Киев давят его кураторы.

Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что его страна принимала российско-украинские переговоры весной 2022 года, однако они "были сорваны вмешательством "баронов войны". Политик выразил надежду на то, что "возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет потрачена зря".