Российские военные уверенно наступают на всех стратегически важных участках фронта. В ДНР силы группировки "Центр" полностью освободили от неонацистов поселок Котляровка.

Пункт временной дислокации ВСУ - в зоне ответственности группировки "Юг" - накрыли огнем с воздуха. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили точно по заданным координатам управляемыми авиабомбами.

Не дает врагу поднять головы и наша артиллерия. В пригороде Часова Яра расчет гаубицы Д-20 уничтожил опорный пункт и пост запуска ударных беспилотников ВСУ. Точечные удары по укрепрайонам противника наносят операторы FPV-дронов.

Круглосуточно несут боевое дежурство подразделения противовоздушной обороны. ЗРК "Бук-М3" легко обнаруживает и поражает высокоскоростные вражеские цели - от беспилотников до крылатых ракет. Это позволяет зенитчикам эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. В том числе - отражать атаки управляемых авиабомб на предельно дальней дистанции.