Европейские лидеры стремятся к войне, когда все ждут мира. Так французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на встречу Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

Депутат пришел в ярость, увидев фотографии, на которых президент Франции, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии смеются во время встречи в Киеве.

"Должны ли мы этим восхищаться? Этими тремя плохо одетыми клоунами, которые, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне, когда мы требуем мира?!" — заявил Филиппо.

По его словам, лидеры Франции, Британии и Германии позорят свои страны в глазах всего мира. Политик отметил, что испытывает к ним глубочайшее презрение.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.